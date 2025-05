Pulsee Luce e Gas lancia Casa Futura: focus sul fotovoltaico domestico

20 Maggio 2025

MILANO (ITALPRESS) – Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia, inaugura Casa Futura, un programma di servizi energetici per rendere le case sempre più sostenibili, efficienti e in grado di generare un risparmio energetico tangibile.

Primo tassello della nuova proposta, si legge in una nota, è il fotovoltaico domestico, destinato ai clienti di Pulsee e anche a chi (ancora) non lo è. Attraverso il sito Pulsee, inserendo i propri dati, si avrà la possibilità di essere ricontattati. Inoltre, si potrà usufruire gratuitamente della consulenza diretta in uno dei nuovi store Axpo e Pulsee Luce e Gas in Italia (Genzano, Monza, Pomezia, Aprilia) cui seguirà una serie di nuove aperture durante l’anno.

“Come per tutti i prodotti e servizi energetici di Pulsee, le proposte saranno disegnate su misura in base alle singole esigenze del cliente che, grazie a Casa Futura potrà beneficiare di un importante risparmio sul proprio fabbisogno energetico – continua la nota -. Secondo le disposizioni fiscali previste dalla legge, la possibilità di detrarre il 50% del costo dell’impianto, unita alla generazione autonoma di energia pulita rendono Casa Futura l’alleato ideale del risparmio e del Pianeta”.

Per migliorare l’efficienza energetica, i clienti saranno consigliati da esperti nella valutazione dell’offerta migliore in linea con le proprie esigenze e potranno scegliere tra due diverse soluzioni: Carica Green e Solar Green.

“Con Carica Green all’installazione di un impianto fotovoltaico viene associata una batteria che consente di conservare l’energia prodotta dall’impianto nei momenti di produzione per utilizzarla quando serve – prosegue il comunicato -. Con Solar Green, invece, l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico viene utilizzata direttamente per il fabbisogno energetico della casa oppure, a seconda dei propri consumi, immessa nella rete elettrica. Entrambe le soluzioni vengono proposte in due versioni, start e pro. La START, con efficienza dei pannelli del 22,24%, consente di acquistare un prodotto affidabile con un buon rapporto qualità-prezzo. La PRO offre prestazioni ancora più elevate, con un’efficienza del 23,30%. Entrambe le soluzioni offrono garanzie su inverter, accessori e pannelli specifiche per ogni esigenza”.

Le proposte prevedono l’impegno di professionisti e tecnici in tutte le fasi progettuali: sopralluogo, progettazione, consegna dell’impianto, installazione, collaudo e primo avvio con dichiarazione di conformità. La proposta di Pulsee Luce e Gas “prevede il supporto per tutte le pratiche organizzative per la connessione alla rete e l’assistenza necessaria fino allo smaltimento, a fine vita, dell’impianto – si legge ancora -. La finanziabilità di ogni progetto sarà valutata dal team Pulsee Luce e Gas insieme ai clienti ed in collaborazione con i partner finanziari dell’azienda”.

“Con Casa Futura vogliamo, ancora una volta, rispondere ad esigenze sempre più concrete dei consumatori – ha detto Alicia Lubrani, Amministratore Delegato di Pulsee Luce e Gas -. L’aggiunta del fotovoltaico domestico tra i nuovi servizi di Pulsee Luce e Gas è il primo importante passaggio di questo percorso che ci vede sempre più orientati ad andare oltre la commodity, massimizzando l’esperienza e le professionalità dei team di Axpo Italia e Pulsee e potendo sulla massima possibilità di personalizzazione grazie a team di esperti presenti sul territorio. Il tutto sempre all’insegna di soluzioni sostenibili per l’ambiente e che abbiano attenzione alla tecnologia e al risparmio. Questo genere di proposta per il fotovoltaico permette di rendere l’autoproduzione uno strumento di partecipazione attiva alla sostenibilità nel consumo di energia di casa e di costituire un risparmio concreto nel medio-lungo periodo”. “L’attenzione e la consapevolezza dei nostri clienti e di tutti i consumatori a questi aspetti può determinare una nuova frontiera per l’energia di casa”, ha aggiunto.

