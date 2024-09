Raid israeliani su Beirut per tutta la notte

28 Settembre 2024

ROMA (ITALPRESS) – E’ proseguita per tutta la notte, appena trascorsa, il bombardamento israeliano sulla periferia sud di Beirut. Sono almeno otto i morti ed oltre 90 i feriti, nelle due ondate di attacchi sulla capitale libanese. Centinaia di famiglie hanno lasciato le loro case, anche su esortazione dell’esercito israeliano. Gli ospedali libanesi sono stati invitati a non ricevere casi non urgenti, per supportare le strutture della capitale impegnate con i feriti.

Di contro, sono almeno dieci i razzi partiti dal Libano sud verso Israele, nelle prime ore di oggi.

