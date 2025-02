Ranieri “Date tempo alla Roma, Hummels e Paredes in vacanza”

7 Febbraio 2025

ROMA (ITALPRESS) – Già eliminata dalla Coppa Italia, nona in Serie A con 31 punti, costretta a fare a meno dei propri tifosi per il divieto di trasferta e pronta a viaggiare senza due leader come Hummels e Paredes. La Roma sfiderà in queste condizioni il Venezia al ‘Penzò nel lunch match di domenica (12:30) valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. L’assenza del tedesco e dell’argentino non è legata ad infortuni, ma ad una decisione di Claudio Ranieri: “Non saranno convocati perchè ho dato loro una vacanza – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -. Con De Rossi e Juric giocavano poco, con me hanno giocato tanto. Hanno dato tutto quello che era nelle loro possibilità. Sono più utili se adesso ricaricano le energie e passano del tempo con le loro famiglie”. Possibile chance quindi per i nuovi acquisti, su tutti Victor Nelsson (fresco di debutto a San Siro) e Lucas Gourna-Douath, ma esiste la possibilità che anche Anass Salah-Eddine faccia rifiatare Angelino a sinistra. Il mercato di gennaio (che ha portato anche Gollini e Rensch) è giudicato positivamente da Ranieri perchè i Friedkin “più di quello che hanno fatto, non potevano fare”.

Sullo sfondo c’è la problematica del fair play finanziario: “C’è un tetto oltre il quale non si può andare, questo si ripercuote sul mercato di giugno e forse anche su quello di gennaio 2026. Tutto questo se riusciamo ad aumentare le entrate e a diminuire le uscite. Dobbiamo cercare di andare avanti in Europa e ci sono molte situazioni da valutare, vedi Abraham e Calafiori, che possono permetterci di fare cassa”. L’invito di Ranieri è di “dare tempo a questa proprietà di fare quello che ha in mente. Anche io e il presidente volevamo Kolo Muani. Ma ci siamo resi conto che non potevamo. C’è un palazzo a Firenze che dice una cosa meravigliosa: è più facile criticare che fare. Critichiamo il giusto, ma dobbiamo saper dire le cose”. A Venezia, per decisione del Prefetto su indicazione del Casms, la trasferta sarà vietata ai tifosi residenti nel Lazio: “Mi dispiace che non possano venire. Purtroppo è un guaio. Ognuno fa il suo lavoro e cerca di farlo nel migliore dei modi, non voglio entrare in campi che non conosco”. Un problema in più per una Roma alla ricerca di autostima.

