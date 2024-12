Renzi “Sul campo largo basta veti, occorre prendere voti”

4 Dicembre 2024

ROMA (ITALPRESS) – “La matematica non mente. In Liguria ci hanno buttato fuori dalla coalizione e hanno perso; in Emilia Romagna e in Umbria eravamo in coalizione e abbiamo vinto. O la matematica ha un senso o semplicemente portiamo bene. Se vogliamo costruire una alternativa a questo centrodestra, che a me non convince perchè non risolve i problemi degli italiani, bisogna smettere con i veti e iniziare a prendere i voti”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite questa mattina di Agorà su Rai3, sul futuro del campo largo.

