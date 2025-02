Rilasciati da Hamas altri tre ostaggi israeliani

8 Febbraio 2025

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati rilasciati i tre ostaggi israeliani

a Deir el Balah, nella Striscia di Gaza, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco. Si tratta di Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami che, prima di essere affidati alla Croce Rossa, sono stati fatti salire come ormai avviene da prassi sul palco allestito da Hamas, affiancati da miliziani armati e a volto coperto.

Un funzionario della Croce Rossa e un funzionario di Hamas hanno firmato il documento per il rilascio. Ora saranno condotti in una base militare di Israele, prima di fare rientro a Tel Aviv dove intanto la folla riunita ha esultato per la loro liberazione guardando le immagini. Nelle prossime ore è atteso il rilascio da parte di Israele di oltre 180 prigionieri palestinesi.

“Il governo di Israele abbraccia i tre rimpatriati. Le immagini scioccanti che abbiamo visto oggi non resteranno senza riposta. Il governo, insieme ai funzionari della sicurezza, sosterrà loro e le loro famiglie. Israele si impegna a riportare indietro tutti gli ostaggi e i dispersi”, fa sapere l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-