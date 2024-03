Salernitana-Lecce 0-1, esordio con vittoria in panchina per Gotti

16 Marzo 2024

SALERNO (ITALPRESS) – Importante vittoria per il Lecce nello scontro salvezza contro la Salernitana. Gli uomini di Luca Gotti, alla prima sulla panchina dei pugliesi dopo l’esonero di D’Aversa, tornano al successo grazie all’autogol di Gyomber. Sempre più in salita la strada dei campani, a undici lunghezze dall’Empoli quartultimo. Quella dell’Arechi, nonostante una squadra demotivata per via della classifica e di una stagione disastrosa, è stata una gara equilibrata. La prima vera occasione è arrivata sugli sviluppi di un corner, Pirola ha tentato il colpo di testa ma il difensore dei campani ha trovato l’opposizione di Falcone. Al primo affondo i salentini sono passati in vantaggio, in una mischia nell’area piccola è stato Krstovic a tentare la girata vincente, ma la deviazione decisiva è stata di Gyomber. I granata hanno provato ad alzare il ritmo in un secondo tempo in cui si è visto poco nei primi venti minuti di gioco, al di là di un mancino di Almqvist i giallorossi – questa sera in maglia bianca da trasferta – hanno creato poco e nulla. Alla mezz’ora prima Simy e poi Gomis hanno avuto l’occasione per pareggiare i conti, ma a chiudere la porta è stato ancora Falcone, il migliore in campo. Nei sei minuti di recupero le due squadre non hanno creato molto, al di là del colpo di testa di Manolas i padroni di casa non sono riusciti a creare ulteriori pericoli. Una sconfitta che pesa parecchio in casa Salernitana: la squadra di Liverani è ora a -9 dal Sassuolo con una gara in più rispetto ai neroverdi: a dieci giornate dal termine manca soltanto l’aritmetica per sancire la retrocessione in Serie B. Colpo grosso per il Lecce dopo quattro sconfitte e un pareggio, i giallorossi sono ora a +4 dalla zona rossa.

– foto Image –

(ITALPRESS).