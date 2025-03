Tajani “Rapporti con Salvini più che positivi”

25 Marzo 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi non mi sono sentito con Salvini, ma ci

sentiamo sempre, le sue parole sono state chiare come le mie: i

rapporti sono più che positivi, lavoriamo insieme al governo, poi

che siamo forze politiche diverse questo si, altrimenti avremmo

fatto il partito unico, la Lega è la Lega, Forza Italia è Forza

Italia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa.

“I partiti seri approfondiscono tutti i temi e gli argomenti, i populisti sono tanti nel mondo, sono quelli che non affrontano seriamente i problemi e lavorano soltanto con slogan, da parte mia non c’è stato nessun riferimento specifico, era un riferimento teorico a come un partito deve muoversi per

essere serio neo confronto degli elettori – ha continuato Tajani-

Alternative fùr Deutschland è un partito populista, il M5S è un partito populista, mai parlato della Lega o fatto alcun riferimento e credo che Salvini lo abbia capito molto bene”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).