Tamberi non salta 2,27 ed è eliminato

10 Agosto 2024

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi è stato eliminato alla seconda misura della finale olimpica del salto in alto. Dopo aver saltato 2,22 all’ultimo tentativo, ha fatto tre errori a 2,27 uscendo così di scena dalla gara. Al momento della presentazione, l’azzurro si è tolto il cappuccio ed ha allargato le braccia, accolto dal boato degli spettatori. La progressione è 2,17-2,22-2,27-2,31-2,34-2,36-2,38-2,40. Tamberi e Barshim scelgono di passare 2,17 e quindi partono da 2,22 con Tamberi che lo salta al terzo tentativo. Poi a 2,27 il portabandiera azzurro non riesce in nessuno dei tre tentativi e chiude la sua Olimpiade.

– foto Image –

