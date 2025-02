Via libera dalla Camera al Dl Cultura, ora passa al Senato

6 Febbraio 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera, con 149 voti favorevoli e 98 contrari, ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. Il provvedimento passa ora al Senato. “L’approvazione da parte della Camera del Decreto Cultura, mi rende orgoglioso e soddisfatto. Un ringraziamento va alla commissione Cultura per l’intensa opera di miglioramento del testo e all’Aula per il confronto serrato e approfondito. Il dato positivo del dibattito, che va oltre le critiche più che legittime emerse da questa discussione, è che la parola Olivetti non risuonava in questo Parlamento da molti decenni. Confido che anche al Senato ci sarà la medesima attenzione verso il decreto”, afferma il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).