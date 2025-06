2 giugno, l’esecuzione dell’Inno nazionale nei Giardini del Quirinale

1 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito all’esecuzione dell’Inno Nazionale nei Giardini del Quirinale. Tra i presenti, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa.

Fonte video Quirinale

abr/