23 anni fa l’11 Settembre, l’attentato che ha cambiato la storia

11 Settembre 2024

​ (WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ventitrè anni fa l’attentato alle Torri gemelle scuoteva gli Stati Uniti e il mondo e cambiava il corso della storia.

L’America si è svegliata con un minuto di silenzio, allo stesso orario in cui il primo aereo dirottato da Al Qaida si schiantò contro la torre nord del World Trade Center di New York.

