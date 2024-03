5 mila fisioterapisti a FIF-Milano 2024

Marzo 9, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Numeri importanti per la prima edizione di FIF Milano 2024, la Fiera Internazionale di Fisioterapia organizzata nel capoluogo lombardo. Sono cinquemila – secondo Juan Carlos Ghezzi, socio organizzatore per l’Italia dell’evento – i professionisti del settore che partecipano alla tre giorni.

xh7/abr/gsl