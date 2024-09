A Divinazione Expo di Siracusa l’impegno green di CNH

25 Settembre 2024

​ SIRACUSA (ITALPRESS) – CNH, società che produce macchinari e servizi per i settori dell’agricoltura e delle costruzioni, nel 2023 ha raggiunto i 24,7 miliardi di dollari di fatturato. CNH, che è presente con 9 macchinari all’esposizione all’interno di Divinazione Expo organizzato a Siracusa-Ortigia, in occasione della riunione ministeriale G7 Agricoltura, dimostra come l’agromeccanica sia fondamentale per lo sviluppo delle politiche agricole e rurali nelle diverse regioni del mondo anche in chiave di transizione ecologica.

