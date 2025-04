A Favara un uomo si barrica in casa armato, irruzione dei Carabinieri

15 Aprile 2025

​ AGRIGENTO (ITALPRESS) – Momenti di tensione e paura a Favara, nell’Agrigentino, dove un uomo di 52 anni si è barricato in casa brandendo una pistola, poi risultata giocattolo con proiettili a salve. Dopo avere minacciato la madre, che è riuscita ad allontanarsi, si è chiuso nella propria abitazione per oltre otto ore, in uno stato di forte alterazione psicologica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo lunghe trattative e un’operazione delicata, sono riusciti a fare irruzione e bloccare l’uomo, poi trasferito in ospedale.

Fonte video: Ufficio stampa dei Carabinieri

