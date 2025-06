A giugno previste 595 mila assunzioni dalle imprese

10 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Sono 595mila le opportunità lavorative offerte dalle imprese a giugno e salgono a quasi 1,5 milioni nel trimestre giugno-agosto, con un incremento di circa 29mila unità rispetto a giugno 2024. E’ quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A giugno sono positive le previsioni di assunzioni del manifatturiero con oltre 2mila contratti in più rispetto a un anno fa, e dei servizi, mentre registrano una flessione le costruzioni. Pur rimanendo elevata, la difficoltà di reperimento incontrata dalle imprese nel reclutare il personale risulta in flessione di oltre 2 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa. L’industria nel suo complesso ricerca nel mese 137mila lavoratori, che salgono a 358mila nel trimestre giugno-agosto. Per il manifatturiero, che è alla ricerca di circa 87mila lavoratori nel mese e di 231mila nel trimestre, le maggiori opportunità di lavoro sono offerte dalle industrie della meccatronica, seguite da quelle alimentari, bevande e tabacco e da quelle metallurgiche e dei prodotti in metallo.

sat/azn