A Marsala avviata la bonifica dello “Stagnone”

Febbraio 28, 2024

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – La Guardia Costiera di Marsala ha avviato un intervento in tutto lo specchio d'acqua della Riserva Naturale dello "Stagnone" per la rimozione di relitti in vetroresina in stato di abbandono e numerosi sistemi di ancoraggio. Sin dalle prime ore della mattinata, il reparto Subacquei della Guardia Costiera ha ispezionato i fondali per l'individuazione dei relitti, che poi sono stati trascinati a terra con l'ausilio di mezzi meccanici.

“L’attività odierna, in collaborazione con il 3^ Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera, è organizzata a tutela della sicurezza della balneazione, in vista della prossima stagione estiva, e a tutela dell’ambiente marino e del patrimonio naturalistico dello Stagnone – dichiara all’Italpress il Tenente di Vascello, Vito Miceli -. Consiste nell’individuazione di tre macroaree in cui l’ancoraggio di piccoli natanti è maggiore. Vengono rimossi con i mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale e da un privato i corpi morti, ovvero mezzi non convenzionali di ancoraggio che cagionano pericolo per i bagnanti nonché un rifiuto all’interno della Riserva. Le attività proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane”. xa3/vbo/gtr