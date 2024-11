A Montecitorio un incontro con gli allievi del Nato Defense College

15 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Montecitorio l’incontro con gli allievi del Nato Defense College. Nel sottolineare che “l’Italia è stata uno dei 12 Stati fondatori della NATO ed oggi è stabilmente tra i primi contributori in termini di uomini alle operazioni e alle missioni”, il Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO, Lorenzo Cesa ha ricordato le recenti parole del Presidente Sergio Mattarella sul contributo dell’Alleanza atlantica alla stabilità internazionale. Tra il pubblico non solo allievi provenienti dai Paesi membri dell’Alleanza, ma anche da Paesi partner, “a testimonianza dell’attitudine inclusiva e costruttiva delle relazioni transatlantiche”, ha sottolineato Cesa. Dal 22 al 25 novembre è in calendario a Montréal la settantesima sessione annuale dell’Assemblea parlamentare della NATO.

mgg/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Camera dei Deputati)