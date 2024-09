A Monza pubblico da record per la tre giorni del Gran Premio d’Italia

2 Settembre 2024

​ MONZA (ITALPRESS) – Un successo. Dentro e fuori dall’Autodromo. Se in pista a Monza Charles Leclerc ha regalato una grande gioia ai sostenitori della Ferrari, è più che soddisfacente – per presenze e impatto economico – il bilancio della tre giorni del Gran Premio di Formula Uno di Monza, che ha visto un’affluenza di pubblico pari a 335.000 spettatori. Il bilancio della 95^ edizione del Gp d’Italia è stato tracciato nel corso di una conferenza stampa a Monza alla presenza tra gli altri del sindaco Paolo Pilotto e del presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa.

