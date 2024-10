A ottobre in calo la fiducia di consumatori e imprese

25 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – A ottobre cala l’indice del clima di fiducia sia dei consumatori sia l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che tra i consumatori, si evidenzia un diffuso peggioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e su quella futura: il clima economico cala da 103,9 a 99,7 e quello futuro si riduce da 97,4 a 95,0. Con riferimento alle imprese, l’indice di fiducia diminuisce nella manifattura e, soprattutto, nei servizi di mercato mentre cresce nelle costruzioni, e nel commercio al dettaglio . Anche nel comparto dei servizi di mercato, si evidenzia un peggioramento di tutte le componenti mentre, nel commercio al dettaglio, giudizi e aspettative sulle vendite registrano un’evoluzione positiva e il saldo dei giudizi sulle scorte si riduce. In base alle risposte fornite alle domande trimestrali rivolte agli imprenditori del comparto manifatturiero, a ottobre 2024 si stima una diminuzione della percentuale del grado di utilizzo degli impianti, che tocca il livello minimo dal 2014 escludendo il periodo della pandemia, e un ulteriore aumento della quota di imprese che segnala l’insufficienza di domanda quale ostacolo all’attività produttiva.

