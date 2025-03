A Perugia sequestrata un’area adibita a discarica di pneumatici

24 Marzo 2025

​ PERUGIA (ITALPRESS) – Un’area di circa 300 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva di rifiuti speciali è stata sequestrata dai finanzieri del Comando Provinciale di Perugia. L’operazione, condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto ha portato alla luce una vera e propria discarica a cielo aperto sita nel comune di Campello sul Clitunno, dove era stata abbandonata oltre una tonnellata di pneumatici direttamente sul terreno, creando un serio rischio di contaminazione ambientale. L’area, di proprietà di una società specializzata nella sostituzione e riparazione di gomme per autoveicoli, è stata sottoposta a sequestro.

Fonte video: Guardia di Finanza

tvi/mca2