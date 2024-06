A Roma mostra su Mazzini, Sangiuliano “Fondatore dell’Italia nuova”

1 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Mazzini è un padre della Patria, ma anche uno straordinario intellettuale capace di trasmettere grandi valori. E’ un fondatore dell’Italia nuova: lo abbiamo voluto onorare acquistando questo busto e portando in Italia questo dipinto che speriamo un giorno di potere acquisire”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al Vittoriano a Roma per la mostra “L’ultimo ritratto: Mazzini e Lega, storie parallele del Risorgimento”. L’esposizione, a cura di Edith Gabrielli, con la consulenza storica di Giuseppe Monsagrati, è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è promossa e organizzata dal Ministero della Cultura e dal VIVE, in collaborazione con la Direzione Generale Musei del MiC, guidata da Massimo Osanna, e d’intesa con l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, diretto da Alessandro Campi.

(fonte video: Mic)

