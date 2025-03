A Salerno 10 arresti per scambio elettorale politico mafioso

27 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ SALERNO (ITALPRESS) – La Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari a carico di 10 indagati, emessa dalla Sezione GIP-GUP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, i quali, a vario titolo, sono ritenuti responsabili dei delitti di scambio politico elettorale politico mafioso; tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso; estorsione aggravata dal metodo mafioso; detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo e favoreggiamento personale. Gli arresti sono stati eseguiti a Torchiara, Capaccio Paestum, Baronissi, nel salernitano, a Terni e Sulmona, in provincia dell’Aquila.

(Fonte video: DIA Salerno)

tvi/mca3/Italpress

(ITALPRESS).