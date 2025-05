A Shangai una sfida fra robot umanoidi provenienti da tutto il mondo

30 Maggio 2025

​ SHANGAI (CINA) (ITALPRESS) – I migliori talenti della tecnologia si stanno sfidando a Shanghai in una competizione internazionale di abilità robotiche. Oltre 60 i team presenti, provenienti da tutto il mondo. Previste 28 sfide suddivise in cinque categorie: robot umanoidi, intelligenza artificiale, innovazione tecnologica di base, applicazioni creative e persino una partita di calcio robotico. Una ottantina le aziende di robotica nazionali e internazionali presenti.

abr/mrv

Fonte video: CCTV