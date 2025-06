A2A, 92 mln di euro il valore economico generato in Liguria nel 2024

12 Giugno 2025

​ GENOVA (ITALPRESS) – E’ di 92 milioni di euro il valore economico generato nel 2024 da A2A in Liguria, con un aumento del 140% rispetto all’anno precedente: è uno dei dati più significativi emerso nel corso della presentazione a Genova della seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Liguria del Gruppo, che nel 2024 ha investito oltre 5 milioni di euro, finalizzati in larga parte al potenziamento dei servizi ambientali.

