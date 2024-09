Abete “Azzurri in ripresa, buona ripartenza dopo delusione Europei”

12 Settembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “La Nazionale è in ripresa, è reduce da due ottime partite, ha espugnato Parigi e credo che stia ripartendo bene dopo la delusione di Euro2024”. Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, sul momento degli azzurri di Spalletti e a margine dell’elezione del numero 1 della Lnd Sicilia, Sandro Morgana.

