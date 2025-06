Abramo “Legge sulla povertà parte da lontano, grato a Schifani”

11 Giugno 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Sant’Egidio ha interpretato il sentimento di tanti siciliani. Nell’isola c’è un rischio di povertà che interessa il 38% dei siciliani, oltre che seconda regione più povera d’Europa. L’interlocutore privilegiato è la Regione, grazie a una legge che nasce da lontano e ha attraversato due governi regionali. Il presidente Schifani l’ha fatta sua e per questo esprimo gratitudine”. Queste le parole del responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia, Emiliano Abramo, intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione della misura da cinque milioni di euro per rifinanziare la legge sulla povertà e sostenere gli enti del terzo settore nel contrasto all’emergenza alimentare nell’Isola.

(ITALPRESS)