​ TRIESTE (ITALPRESS) – “In Friuli Venezia Giulia abbiamo fatto una serie di investimenti importanti in tre grandi città e, su 181 comuni che avevamo nelle aree bianche, ne abbiamo già completati 176”. Lo ha detto Mauro Accroglianò, direttore mercato residenziale Open Fiber, a margine del convegno “FVG Connect – l’innovazione al servizio del futuro”.

