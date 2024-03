Acea, Palermo “Nuovo piano punta a rafforzare settori core”

Marzo 6, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Puntiamo a crescere nei settori acqua, elettricità e ambiente nei prossimi anni per dare valore ai nostri azionisti puntando sull’efficienza operativa, sull’ottimale allocazione del capitale, la migliore gestione del circolante e puntando soprattutto a valorizzare le persone che sono parte integrante del nostro gruppo”, ha detto Fabrizio Palermo, Ad di Acea.

