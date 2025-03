Acqua, l’agricoltura affronta nuove sfide

25 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – La corretta gestione delle risorse idriche e l’impatto della crisi climatica sull’agricoltura, dalla siccità alle alluvioni. Se n’è parlato nel corso del convegno “Acqua e Agricoltura: politiche e strumenti per innovazione ed efficienza”, organizzato da Fondazione UniVerde e Coldiretti, con il patrocinio di UNESCO World Water Assessment Programme, e con Almaviva e Acea in qualità di partner.

spf/sat/gtr