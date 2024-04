Adr,Troncone”Offriamo a passeggeri momenti emozionali ed esperienzali”

10 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Oggi esponiamo l’opera ‘Master of Mistakes’ del maestro Daniele Sigalot, incentrata sugli errori che commettiamo nel corso della nostra vita e su come poter imparare da essi per raggiungere gli obiettivi della nostra vita. È un messaggio importante, che facciamo anche nostro per proiettare l’aeroporto anche oltre i risultati d’eccellenza che ha raggiunto. Si tratta di una direttrice strategica molto importante, per poter offrire ai nostri passeggeri dei momenti emozionali ed esperienziali qui a Roma”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma (Adr), Marco Troncone a margine dell’inaugurazione dell’opera “Master of Mistakes”.

