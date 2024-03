Aeroporto Catania, oltre 200 mila passeggeri per Pasqua

21 Marzo 2024

​ CATANIA (ITALPRESS) – Oltre 200mila passeggeri di cui 143mila nazionali e 89mila internazionali: sono questi i primi numeri dell’Aeroporto di Catania per la Pasqua 2024 secondo le previsioni della direzione commerciale e marketing di SAC, società che gestisce gli scali di Catania e Comiso.

La stagione estiva per Catania e Comiso si colora di nuove tratte e compagnie aeree. Per l’hub catanese si prevede una crescita di movimenti dell’8%, con 98 destinazioni delle quali 73 internazionali e 25 nazionali.

