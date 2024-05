Aeroporto Palermo, Riggio “Colmato un ritardo di 15 anni”

24 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – Gli aeroporti per reggersi hanno bisogno di una quota rilevante di non aviation, cioè commerciale. Qui non ce n’era, adesso c’è e questo ha provocato un balzo del rendimento per cui alla fine facciamo un utile di 12 milioni. Si è riusciti a colmare in parte un ritardo che era di oltre 15 anni”. Così Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, a margine della conferenza stampa sulla conclusione dei lavori del primo lotto dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. “Bisognerà proseguire perché ci sono ancora 250 milioni di investimenti da fare (in 4 anni) e quindi sarebbe molto utile se si trovasse subito un partner industriale per proseguire nell’opera di riorganizzazione di investimenti”.

Fonte: ufficio stampa Gesap –

xd6/pc/gtr