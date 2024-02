Aeroporto Palermo, Riggio “Il valore dello scalo è cresciuto”

Febbraio 28, 2024

Your browser does not support the video tag. ​ PALERMO (ITALPRESS) – “Quest’anno abbiamo avuto un milione di passeggeri in più. Questo afflusso secondo me dovrebbe essere raddoppiato, se in Sicilia si facessero le infrastrutture interne, in modo tale che chi viene possa trovare accoglienza in aeroporto e fuori”. Così Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, a margine della presentazione della stagione estiva con 90 destinazioni: 26 rotte nazionali e 64 internazionali. “Il valore dell’aeroporto – sottolinea Riggio – è cresciuto, questo è importante perchè si misura il valore sulla base del rendimento dello scalo”. xd6/vbo/gtr