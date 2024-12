Aerospazio, Emiliano “Grande interesse per progetto startup femminili”

10 Dicembre 2024

​ BARI (ITALPRESS) – “Stiamo presentando un progetto che è stato realizzato anche grazie al sostegno degli Stati Uniti d’America, del Consolato generale di Napoli, attraverso personalità che hanno promosso l’individuazione di una serie di startup che sono legate all’aerospazio. Peraltro startup femminili, quindi si tratta davvero di un momento di grande interesse per tutti noi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al W.IN Innovation Speed Dating Forum, evento dedicato alle donne innovatrici nel settore aerospaziale e supportato dalla Regione. “A parte le battute -ha aggiunto riferendosi alla premier Giorgia Meloni, che lo aveva paragonato a Elon Musk – mi auguro che il processo legislativo della legge italiana sullo spazio innanzitutto individui chiaramente Grottaglie-Taranto come spazioporto italiano; poi che assegni le competenze al controllo sull’autorità spaziale a chi ha maggiore responsabilità e competenza sull’insieme dei voli nel nostro Paese, che non può non essere l’Enac; che soprattutto consenta poi all’Agenzia spaziale italiana di essere il luogo della progettazione strategica di tutte le attività spaziali dal punto di vista industriale, della ricerca e della formazione delle persone. Insomma, una legge che assegni a ciascuno il compito che meglio sa realizzare”.

