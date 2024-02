Agricoltori in piazza a Marsala, Sindaco “Al fianco dei manifestanti”

Febbraio 16, 2024

​ TRAPANI (ITALPRESS) – Sit-in di protesta degli agricoltori di tutta la provincia di Trapani a Marsala, per sollecitare interventi concreti e urgenti da parte del Governo Nazionale e Regionale. Più di cento mezzi agricoli hanno raggiunto, nelle prime ore del mattino, l’area attrezzata del Mercatino, messa a disposizione dall’amminitrazione comunale di Marsala, dopo essersi radunati in quattro punti di raccolta. “L’agricoltura a Marsala è decisiva per lo sviluppo dell’economia. Oggi noi vogliamo manifestare per essere a fianco degli agricoltori”, dichiara all’Italpress il sindaco Massimo Grillo, che aggiunge: “Siamo qui con la speranza che il Governo Regionale e Nazionale adotti le misure rivendicate dagli agricoltori, a cominciare da ristori che arrivino direttamente agli agricoltori e non soltanto attraverso le cantine sociali”. La mobilitazione è stata indetta dalle Segreterie provinciali di Confsal, Copagri, Feder.Agri, Fna, Confagricoltura E Liberi Agricoltori. “Siamo soffocati dalla burocrazia europea” recitava un cartellone appeso su un trattore. “Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi” o ancora “no ai grilli si al grillo”, recitavano altri slogan riportati su cartelloni attaccati davanti mezzi agricoli in sosta. xa3/vbo/gtr