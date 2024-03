Agricoltura, De Castro “La Pac va semplificata”

Marzo 1, 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Semplifichiamo la Pac, fatta 3 anni fa in condizioni completamente diverse dalle attuali”. A proporlo è l’europarlamentare del Partito Democratico Paolo De Castro, in merito alle proteste degli agricoltori a Bruxelles.

