Agroalimentare, Lollobrigida “Italia è superpotenza della qualità”

21 Ottobre 2024

​ CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo in grado di vincere qualsiasi sfida, restiamo una superpotenza della qualità e dobbiamo saper spendere bene questa nostra capacità, lavorando quotidianamente” e sostenendo “i nostri imprenditori: questo fa il nostro governo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine di Vinitaly.Usa a Chicago.

