Agroalimentare, Velardo “Unire le forze per affrontare il mercato”

22 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’unione fa la forza, ci dà una spinta in più per affrontare il mercato”. Lo dice Gennaro Velardo, vicepresidente di Edamus – Italian Food Village, a margine del Sial di Parigi, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare.

f11/sat/gtr