Al Policlinico di Palermo 14 nuovi posti letto di terapia subintensiva

8 Maggio 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – Un passo avanti nella capacità di assistenza sanitaria, un rafforzamento della rete di supporto per i pazienti che necessitano di cure avanzate: sono stati inaugurati al Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo 14 nuovi posti letto, sono dedicati alla terapia sub intensiva e all’area critica.

xd6/fsc/gtr