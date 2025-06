Al via stagione estiva Foss, Amata “Eventi veicolano bellezza Sicilia”

11 Giugno 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – Un ampio programma concertistico che dal 21 giugno al 4 ottobre coinvolge non solo Palermo, ma una varietà di realtà siciliane ampia come non mai: l’Orchestra sinfonica siciliana presenta l’edizione 2025 della stagione estiva, con un progetto di diffusione musicale che mette in scena generi diversi e si rivolge a un pubblico variegato. All’appuntamento, svoltosi al Teatro Politeama a Palermo, hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale al Turismo e allo Spettacolo Elvira Amata e la commissaria della Fondazione orchestra sinfonica siciliana (Foss) Margherita Rizza. Dodici programmi concertistici, che spaziano dalla musica classica alla danza fino all’operetta, coinvolgeranno in tutto quattordici Comuni dell’isola, con Palermo come epicentro. Si comincia il 18 giugno con una tappa inedita: il concerto di gala al Teatro Antico di Taormina nell’ambito delle celebrazioni per i settant’anni della Conferenza di Messina e Taormina, alla presenza dei ministri degli Esteri dei paesi Ue. Il programma vero e proprio parte il 21 e 22 giugno con un doppio appuntamento a Capo d’Orlando e Palermo, mentre la chiusura è il 3 e 4 ottobre con un’altra tappa divisa in due, tra Palermo e Caltanissetta: i biglietti hanno un costo di 10 euro (ridotto a 5 per abbonati, studenti, under 16 con accompagnatore e disabili con necessità di accompagnatore) per il Teatro Politeama, mentre quelli nelle località decentrate sono gratuiti.

(ITALPRESS)