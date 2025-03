Alla Camera il documento strategico sulla malattia renale cronica

18 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Progressi sulla Malattia Renale Cronica: risultati della Giornata Mondiale del Rene 2025”: questo il tema al centro dell’evento che si è tenuto alla Camera dei Deputati, promosso con il patrocinio della Fondazione Italiana del Rene e della Società Italiana di Nefrologia, con l’obiettivo di presentare il policy paper redatto dal Gruppo di lavoro multistakeholder e realizzato con il contributo non condizionante di AstraZeneca, Bayer Italia, Boehringer Ingelheim, Otsuka Pharmaceutical Italy, Novartis Italia, Dr Schär, CSL Vifor, Amgen Italia e Astellas Pharma.

