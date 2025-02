Almasri, Conte “Meloni venga a riferire in Parlamento”

3 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo alla presidente del Consiglio un’informativa urgente sul caso Almasri”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera.

“La presidente del Consiglio evoca un complotto delle toghe rosse. Ma qui sono cascati male, perché il procuratore Lo Voi appartiene della corrente più di destra della magistratura ed è stato nominato da Berlusconi a Eurojust – ha aggiunto Conte -. Meloni deve chiarire al Paese perché lei donna, madre, cristiana ha consentito con un volo di Stato la sottrazione alla giustizia internazionale di un boia. Deve chiarire le motivazioni che espongono il nostro Paese alla vergogna nazionale e internazionale”.

sat/gsl (Fonte video: Profilo X Giuseppe Conte)