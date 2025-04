Alopecia, da Pfizer un nuovo trattamento

17 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

​ BOLOGNA (ITALPRESS) – In Italia circa 120.000 persone convivono con l’Alopecia Areata, patologia autoimmune che colpisce indipendentemente dall’età o dal genere. Oltre al visibile impatto estetico, come la perdita improvvisa dei capelli su una o più aree del cuoio capelluto, o persino su tutto il corpo, questa malattia comporta un peso emotivo e psicologico profondo, influenzando l’autostima, le relazioni sociali e la qualità della vita di chi ne è affetto. Nonostante l’ampia diffusione della patologia, finora le opzioni terapeutiche disponibili erano limitate. Grazie ai progressi della ricerca e all’introduzione di nuove terapie mirate, i pazienti possono contare su trattamenti efficaci per gestire la malattia. Quello sviluppato da Pfizer, il ritlecitinib, è il primo trattamento orale approvato per l’Alopecia Areata severa negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni.

f30/mgg/gtr