Anas al Festival dello Sport per la cultura della sicurezza stradale

16 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ TRENTO (ITALPRESS) – La sicurezza stradale è stata protagonista al al Festival dello Sport che si è svolto a Trento. Anas ha partecipato per il terzo anno in qualità di brand partner. Ogni anno oltre 500 manifestazioni, gare automobilistiche, ciclistiche e podistiche si svolgono su gran parte delle strade statali di competenza Anas. “Quando sei alla guida tutto può aspettare”, è il claim dello spot realizzato dalla società del gruppo Fs, e di cui si è parlato nel corso di un talk che ha visto la presenza di due testimonial d’eccezione: il vincitore di sei mondiali di motociclismo Max Biaggi e la campionessa di rally Rachele Somaschini.

Per l’intera durata del Festival dello Sport, Anas ha contribuito con un simulatore di guida sicura – aperto gratuitamente al pubblico – alle attività formative e didattiche. Il simulatore ha riprodotto diversi scenari per toccare con mano i rischi causati da un comportamento scorretto alla guida.

col/sat/red