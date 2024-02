Anci, Locatelli “Con i privati colmiamo il gap tecnologico”

Febbraio 22, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Parlerei di città del futuro e del presente: se da un lato negli ultimi 20 anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, dall’altro ci siamo trovati nelle amministrazioni locali a dover colmare questo gap tra queste tecnologie avanzatissime e una mancanza dal lato della parte pubblica nell’uso delle nuove tecnologie. Quello che possiamo fare oggi è, grazie al partenariato pubblico-privato, riuscire, coinvolgendo i privati, a colmare questo gap”, ha detto Stefano Locatelli, vicepresidente dell’Anci.

