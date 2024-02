Anziani senza assistenza in casa di riposo, 4 arresti a Caltanissetta

Febbraio 20, 2024

​ CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per 4 persone di cui tre appartenenti al medesimo nucleo familiare. Sono accusati di sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci, nei confronti di anziani ospiti di una casa di riposo sita a Caltanissetta. L’ordinanza trae origine da un’ampia e articolata attività investigativa, condotta a partire dal giugno del 2023 dalla Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri, che avrebbe rilevato una conduzione illecita dell’attività assistenziale agli anziani ospiti di una casa di riposo nissena, i quali quotidianamente sarebbero stati abbandonati, anche per diverse ore, nonostante le loro richieste di cura, ponendoli in una situazione di grave pericolo per la loro incolumità personale, senza adeguata assistenza – soprattutto notturna – all’interno della struttura.

pc/gtr