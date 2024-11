19 Novembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – E’ aperta al territorio la Neonatologia di Villa Serena a Palermo. Il reparto può accogliere i neonati fino a 28 giorni dalla nascita, riferiti alla clinica dai pronto soccorso ospedalieri e dai pediatri di libera scelta e privati. L’Unità Funzionale dispone di un’area di patologia neonatale specificamente dedicata, dove vengono curati i piccoli pazienti affetti da problematiche respiratorie, gastrointestinali e da altre cause che non richiedano assistenza in terapia intensiva.

