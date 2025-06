Aricò “All’Expo di Osaka il progetto del Ponte sullo Stretto”

12 Giugno 2025

​ OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “All’Expo di Osaka abbiamo presentato le infrastrutture siciliane, con grande attenzione a quello che riteniamo un simbolo dell’Italia e della Sicilia in tutto il mondo, il Ponte sullo Stretto. Un’imponente opera infrastrutturale e tecnologicamente avanzatissima, che abbiamo voluto presentare agli stessi giapponesi, che sono leader nel settore delle costruzioni. E’ un’opera che sarà co-finanziata con 1,3 miliardi di euro della Regione Siciliana. Siamo sulla strada giusta per eliminare il gap infrastrutturale, dando un grande messaggio di coesione sociale”. Lo afferma l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, a Osaka, per l’Expo 2025.

