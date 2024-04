Arrestato 29enne a Milano per odio razziale e istigazione alla Shoah

17 Aprile 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato un cittadino italiano di origini egiziane di 29 anni per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della Shoah. Quattro le perquisizioni effettuate dalla Polizia nei confronti di persone che avevano sostenuto e incitato le sue idee sul web.

tvi/gtr