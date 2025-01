Arriva il caricabatterie unico nell’Ue

2 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Un unico caricabatterie per telefoni cellulari, tablet e fotocamere: nell’Unione europea, tutti i dispositivi elettronici dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. E’ effettiva dallo scorso 28 dicembre la legge voluta dall’Ue per ridurre i rifiuti elettronici e consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili. Secondo le nuove regole, approvate dal Parlamento europeo nell’ottobre del 2022, i consumatori non avranno più bisogno di un caricabatteria ogni volta che acquistano un dispositivo. Indipendentemente dal produttore, tutti i nuovi telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, auricolari e cuffie, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, cuffiette e laptop ricaricabili via cavo, che operano con una potenza fino a 100 Watt, dovranno appunto essere dotati di una porta USB-C. Dal 28 aprile 2026, questo requisito si applicherà anche ai laptop.

